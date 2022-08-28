花蓮壽豐鄉豐田「五味屋」成立於2008年，以社區公益二手商店方式經營，讓學童在店內工作累積點數換取生活物品，培養他們「靠自己努力獲得」的工作原則。（五味屋提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉豐田「五味屋」創辦人、國立東華大學環教中心主任顧瑜君（中）表示，五味屋的信念就是活用鄉村所擁有的資源，與孩童一起把日子過得更好，她也期望農學願的啟用，讓村莊生活更豐富、有趣。（五味屋提供／羅亦晽花蓮傳真）

在花蓮壽豐鄉豐田以社區公益二手商店方式經營的「五味屋」，不僅是村民的社區活動場所，也是弱勢孩童的避風港，今年適逢14周年，志工們將閒置空間打造農事學習場域「農學願」作為生日禮物，盼藉此讓在農村生活學習的人願意留下並吸引更多人聚集，替鄉村增添年輕活力。

五味屋2008年成立迄今以販售各地集結的二手商品方式營運，近2年受疫情影響，物資囤積導致存放空間不足，經大量送出後順利騰出3處空間，並將其改造為「農學願」，作為社區農事學習的場域。

五味屋創辦人、國立東華大學環教中心主任顧瑜君說，「農學願」反過來念為「願學農」，2種念法都是此空間的意涵，期望藉此讓在鄉村生活學習的人，願意留在農村裡好好生活，吸引大家聚集，替鄉村增添活力。

顧瑜君說，五味屋的信念就是活用鄉村所擁有的資源，與孩童一起把日子過得更好，期望農學願的啟用，讓村莊生活更豐富、有趣，未來也會販售五味屋孩子親手種植的稻米與洛神花產品，生產出來的作物不會和小農競爭，而是期望告訴孩童如何好好吃飯、品嚐，創造農村生活價值與智慧。

五味屋位於壽豐鄉豐田車站外，前身為傳統日式木造建築「風鼓斗」，由於空間閒置已久，面臨拆除危機，經志工、地方居民及社區協會等人合力爭取保留後，將其翻轉成公益二手商店，讓學童在店內工作累積點數換取生活物品，培養「靠自己努力獲得」工作原則。

另，五味屋營運14年期間也陸續在社區成立專賣二手衣服的「瘋衣舍」、社區書店「豐田冊所」、社區電影放映館「好想暫留屋」、公益民宿「外婆的家」和「豐田行館」，「娃娃屋」等公益據點，拓展多元學習場域，讓孩子在參與過程中找到興趣。