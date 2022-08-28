中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增2萬6450名本土新冠肺炎個案，31例死亡，境外移入個案315例，發言人莊人祥指出，今天個案較上周日增加達4300例，增幅近兩成，達19.5%。

指揮中心公布，國內今日新增之2萬6450例本土病例，個案分布以新北市最多(5695例)，其次為台北市(3273例)，台中市(3080例)，桃園市(2928例)，高雄市(2071例)，臺南市(1,684例)。

本土新增26450例，境外315例，以及31人死亡。(指揮中心提供)

其他則是彰化縣(1,117例)，新竹市(825例)，新竹縣(810例)，苗栗縣(678例)，屏東縣(624例)，宜蘭縣(596例)，雲林縣(533例)，花蓮縣(508例)，基隆市(503例)，嘉義縣(431例)，南投縣(350例)，嘉義市(265例)，臺東縣(239例)，澎湖縣(117例)，金門縣(108例)，連江縣(15例)。

莊人祥表示，今天新增病例比昨天增加829例，更比上周日同期增加4300例，增幅達19.5%，疫情升溫中。

今天中重症新增91例，12歲以下兒童新增一例MIS-C重症個案，為一名一歲男童，沒有慢性病史，不曾接種疫苗，在6月19日確診，8月15日起陸續高燒嘔吐、全身皮疹、8月23日至急診就醫，8月24日收住一般病房，8月25日通報疑似MIS-C。目前生命徵象穩定，在一般病房治療中。

莊人祥表示，截至目前為止，國內兒童重症累計191例，包括腦炎27、肺炎22例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡7例 、MIS-C118例、共病3例，所有重症中，29人死亡。

本土死亡個案部分，今日新增31例，為21例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至8月25日，死亡日期介於6月17日至8月25日。

今日境外移入個案新增315例，指揮中心說明，為172例男性、143例女性；年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自越南及美國(各5例)，菲律賓及葡萄牙(各4例)，阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、泰國及韓國(各2例)，印度、挪威、柬埔寨及沙烏地阿拉伯(各1例)移入，另285例感染國家調查中。入境日期介於今年7月28日至8月27日。