情侶之間互相尊重，愛情才能夠維持長久，但有些人一談戀愛就容易失去自我，甚至不斷妥協，最終換來悲劇收場。搜狐號《星座不求人》分享，巨蟹座、處女座、天蠍座在感情中容易感到自卑，因為敏感、沒自信，所以在感情中往往處於低位，時間久了就變得悲觀、缺乏安全感。

▍巨蟹座

巨蟹座慢熟，且敏感、自卑，在還沒有足夠的把握之前，他們不會動心，更不會輕舉妄動，此外他們很在意別人的看法，因此很難做到自信、灑脫，別人不經意說出口的話，有時也會讓他們胡思亂想許久。

因為過度在乎對方，所以巨蟹座容易讓自己處於感情中的低位，有時甚至還會委屈自己，成全對方，讓自己陷入負面的情緒當中。

▍處女座

處女座不僅敏感、自卑，同時也是不折不扣的完美主義者，難免會懷疑和否定自己，這也是為何她們在感情中比較自卑的原因，他們對自己的要求很高，有時還會給自己制定過高的目標，一旦發現目標無法實現，她們就會感到焦慮。

進入一段感情後，處女座看待事物時都會抱持著悲觀想法，甚至沒有自信讓對方接受自己原本的模樣，陷入自我懷疑的他們，是很容易感到自卑。

▍天蠍座

天蠍座對待感情很執著，他們愛恨分明，對於不喜歡的人就會冷漠相待，保持距離，不過他們也不會因為寂寞隨便開啟一段感情，他們一旦有了心上人，就會一心一意的為對方付出，對另一半可說是體貼有加。

不過天蠍座在感情中容易缺乏安全感，患得患失，也因為他們在感情中比較沒有自信，所以會不斷的試探另一半，填滿內心的不安。