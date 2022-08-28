北市府致力推動性別平等及友善勞工環境，然而根據資料顯示，2019年起至今，北市民營公司共發生102件性騷申訴案，成案率約32％，但今年1到7月的成案率卻上升至55％，台北市議員戴錫欽建議，除了對違法者祭重罰及公布名單外，應提出改善方案，北市祕書長陳志銘強調，市府對於性騷擾零容忍，並允諾勤查。

跟據北市府資料顯示，2019年起至今，北市民營公司中共發生102件違反「性別工作平等法第12及13條」的性騷申訴案，其中有33件被裁處，成案率約32％，尤其今年1到7月的成案率上升至55％，而被裁處的33件中，竟出現「官股過半」的「將來銀行」。

戴錫欽指出，將來銀行從2021年起，接連發生2起性騷擾案，勞動局除用重罰及公布名單外，裁罰後是否有持續了解「那隻狼」在公司的近況，畢竟無法確定是否會再犯，對其他員工恐也是隱憂，市府應持續關懷。

戴錫欽也發現，雖北市府內未有違反《性別工作平等法》的處分，但北市府機關學校員工「在職場外」的性騷紀錄，2006年起到今年共出現7案，其中有6案是在「柯市府」時期發生的，包含警察人員2案、勞動局就服處人員1案、環保局人員2案、南港某國中人員1案。

戴錫欽也批評，柯市府聲稱台北市為「性別平等城市」及「友善勞工城市」，但從數據來看一切都是「空笑夢」。他建議，除了對違法者祭重罰及公布名單外，也應提出改善方案及研議精進計畫，避免求職者身陷職場陷阱。

勞動局長陳信瑜表示，將來銀行這狀況算是累犯，目前一定會加重處罰，不是累次計算，應可直接罰到最重，後續會加強勤查跟宣導。

人事處表示，北市府資料是從2015年開始統計，沒有之前的統計資料，不能將數據拿來跟兩個市長任內八年做比較。陳志銘則強調，市府對於性騷擾零容忍，並允諾勤查以降性騷案件數發生。

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