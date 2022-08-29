「4、5千個海外1450不停攻擊」！鄭寶清昨才宣布參選桃園市長 自曝馬上被假帳號極盡侮辱

前民進黨立委鄭寶清宣布參選後，昨(28日)感嘆地說，才宣布參選，極盡侮辱的梗圖就出爐，還有4、5000個從海外來的1450假帳號不停攻擊。此話一出，引發網友熱烈爭論，不少人直言「寶清兄，要習慣，看看賴清德」。

鄭寶清28日表示，面對很多挫折、困難和壓力，看到支持者已經被警告要被查水表，但自己會往前走，才宣布參選，可以看到P圖馬上出來，極盡侮辱之無奈，「有4、5000個從海外來的『1450』假帳號不停攻擊我，但對得起良心和人民、桃園這塊土地，我們堅定往前走」。

鄭寶清指出，要離開民進黨的不是他，仍會堅定維護建黨精神與核心價值，對民進黨沒有所謂的生氣、不滿。他也暗喻，許多參選人遷戶籍只是「來借個廁所、走一下就離開」，強調他一輩子都在桃園，未來埋骨也會在桃園。

鄭寶清談到遭海外假帳號攻擊一事，引發網友熱烈討論，不少都在本網、《LINE TODAY》相關報導底下留言，分別有超過百則、300則留言，有不少人說「呵呵，又一個幫大家證實有1450的」、「賴清德表示：感同身受」、「賴清德表示感同身受的同情」、「他會搶走誰的票呢？讓我們繼續看下去」、「哈哈肯定是自己人1450的啦」、「真的，當初賴清德就是這樣....要習慣」。