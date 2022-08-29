有些人非常善解人意，總是用心照顧重視的人，這不僅僅是關愛朋友的表現，更能為自己的人際關係打下良好的基礎。命理專欄《旺好運》指出，生肖屬虎、兔、馬、豬者不僅能顧好自己，還會照顧身邊的人，朋友遇難必定挺身而出，只要跟他們在一起就很安心。

▍生肖虎

屬虎的人擁有領導風範、俠義心腸，平常就很願意照顧別人，尤其是他們重視、在乎的人，不論出了什麼事他們一定會立刻出頭。

▍生肖兔

屬兔的人內心柔軟，且觀察力極強，隨時都在注意周遭的環境，若發現有人情緒不穩定，或是身體不舒服，他們一定會馬上發現，並送上溫暖的關心與照顧。

▍生肖馬

屬馬的人有副好心腸，平時就喜歡助人為樂，不會吝嗇自己的好心，無論在什麼地方受到別人幫助，他們就會想回饋，並開始幫助別人。

▍生肖豬

屬豬的人懂得為別人著想，又好說話，身邊朋友遇到什麼困難找他們幫忙，總是有求必應，因此跟他們在一起非常安心。