年底大選剩不到3個月，民眾黨在高雄未推市長參選人，但藍白合始終只聞樓梯響，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（29）日坦言，藍白合有一定困難，畢竟各推議員有競合關係，但可以在市長議題上合作，「兩個柯P碰一起沒火藥味，大家集體罵陳其邁就對了」，這點倒是可以合。

柯志恩今上廣播節目接受主持人王淺秋訪談，王淺秋問及，昨天民眾黨立委蔡壁如問她「藍白怎麼合，可以告訴我嗎？若國民黨提出來，也許可以談看看」。

柯志恩直言，民眾黨在高雄有提名市議員，與國民黨有競合問題，就像蔡壁如說的該怎麼合？民眾黨還是會吸掉藍的票，因此藍白合非常的困難，總不能讓因為藍白合，而讓國民黨提名的議員受到傷害，因此現在仍找不出一個解方出來。

不過，柯志恩認為，市長的議題上，可尋求最大公約數，畢竟民眾黨沒提出市長候選人，「兩個柯P碰一起沒火藥味，大家集體罵陳其邁就對了，這點到可以合」，大家都討厭民進黨、集體來罵民進黨。

柯志恩認為，兩黨議題合作上的可能，像是財政紀律議題，台北市柯文哲還債蠻多，而高雄負債仍非常高，高雄市長陳其邁卻說舉債0，但高雄是6都欠債最多，這是不爭事實。