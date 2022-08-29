國民黨南投縣長參選人許淑華，29日完成登記。（廖志晃攝）

國民黨南投縣長參選人許淑華（中），29日完成登記。（廖志晃攝）

國民黨南投縣長參選人許淑華29日完成登記，她強調對自己的碩士論文有信心，也請大家尊重學倫會的審議結果，不要把論文當成政治提款機；她坦承父親是更生人，也為此付出代價，希望民進黨別因為選情告急，就為難80歲的老人。

許淑華由南投縣長林明溱、立委馬文君及副議長潘一全等人陪同，到南投縣選委會完成參選登記；儘管外界對許淑華的論文提出質疑，但她登記的學歷依然是「逢甲大學經營管理碩士」。

民進黨縣長參選人蔡培慧，質疑許淑華的碩士論文涉及抄襲，和她父親的黑道背景；許淑華則表示，碩士論文部分，她在2年前就說明清楚，未引用出處的確是她的疏失，逢甲大學學術倫理委員會將在10月中旬做出決議，她尊重結果也誠實面對，希望民進黨不要因為選情告急就猛攻論文議題，也不要給學校壓力。

許淑華指出，她父親確實是更生人，而且已為此付出代價，但每次選舉都成為對手攻擊目標；南投鄉親都知道她的出身和家庭背景，但不影響20年來鄉親對她的肯定與支持，難道競選一定要牽扯80歲的老人嗎？希望民進黨不要因為選情告急，就打烏賊戰扒黑、潑糞，那不是南投縣民想看到的競選主軸。