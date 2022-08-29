2022迎風邀月慶中秋 梧棲區公所邀民9／2一同賞樂

台中市北屯區在地的知名歌手唐儷，今天記者會中特獻唱台語歌曲「月娘我問你」，炒熱氣氛。 (陳世宗攝)

梧棲區公所強調，當天舞台區規畫應景的剝柚子比賽，豐富禮券等大家來拿。(陳世宗攝)

月圓人團圓的中秋佳節到來！台中市梧棲區公所將在9月2日晚上6時至9時30分，於台中市梧棲區停七停車場(大智路與梧北路口)，舉辦「2022迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動」。梧棲區長溫國宏強調，透過活動讓民眾遠離疫情的陰霾，一同提前歡渡中秋佳節。

梧棲中秋晚會是梧棲區公所自2006年以來，行之有年之年度大事，近年來為了增添區民參與活動的熱絡感，公所匠心獨出舉辦「梧棲區民歌唱大賽」，除提供一個可以發揮歌唱才藝及表演的舞台，也希望藉此聯絡區民之間的情誼，互相切磋歌藝。

溫國宏說，8月6日經過激烈的競賽，共推選出10名在地的優質歌唱好手，冠軍更可以站上代表榮躍的舞台與職業歌手同台飆歌，享受眾人欣羨的目光與熱烈的掌聲！節目流程安排有超強藝人卡司-「總舖師歌王」陳隨意、知名歌手唐儷、歌唱新秀杜忻恬及影、歌、戲三棲藝人郭忠祐，為今年的晚會帶來精彩絕倫的表演。

溫國宏指出，活動當日仍需注重防疫規範，參加活動必須配戴口罩，並保持社交距離，現場備有酒精、體溫計等防疫物品，以確保參加人員的健康。預告活動當日的摸彩活動有多達40項的摸彩品，包含有頭獎電視機、電風扇、自行車、除濕機、微波爐、手機及平板……等。

梧棲區公所強調，在舞台區規畫應景的剝柚子比賽，豐富的禮券等大家來拿喔~另外，還有限額20名的禮券贈送活動，前題是要通過「85分貝」這個大關卡，竭力大呼「吾愛梧棲」或「活力梧棲」的標語，充滿歡樂與緊張的氣氛等著大家親臨現場共同來感受。除精彩的節目及摸彩活動外，周邊還有許多市政宣導攤位，提供限量宣導品供民眾索取。