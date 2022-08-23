以員林市來講，共有17所國高中職，公所連續5天每天2組、1組3人到學校清消。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府表示，目前縣內200多所國中小，都會在開學前完成校園環境清消，防疫物資包括口罩、額溫槍、酒精、快篩劑、用餐隔板等都會備妥。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

開學倒數，全國高中職以下學校即將開放，彰化縣內200多所國中小陸續展開清消工作，以員林市來講，共有17所國高中職，公所連續5天每天2組、1組3人到學校清消，員林市長游振雄表示，家長最擔心還是開學後子女在校染疫，特別是目前又開放校園，除了開學前清消外，未來也會定時在各大校區周邊消毒，落實防疫做到滴水不漏。

國內本土疫情雖然趨緩，但專家學者仍呼籲千萬不要掉以輕心，特別是即將開學，個縣市政府都極力防範BA.5入侵校園，從進入校門戴口罩、量體溫、酒精消毒、午餐防疫措施等，都不停的在滾動式修正，就是希望能夠防止疫情再度身溫，影響國人生活。

員林市長游振雄表示，公所自這波疫情升溫開始，已經投入8次的清消作業，120多個群聚熱點，而疫情看似趨緩，但從上週開始有攀升的跡象，呼籲民眾不要大意，口罩一樣要戴好戴滿，特別是到公共場所，切勿輕易拿下口罩。

員林清潔隊長黃吉城表示，從今年5月疫情升溫開始，就定時指派清潔隊同仁排定時程進行消毒，包括市場、商圈、車站轉運站、機關、公園等人口密集的區域，希望能將環境病毒量降到最低，保障所有市民的安全。

黃吉城說，針對校園清消部分，往年固定在開學前就會進行環境消毒工作，目前每日派2組同仁，每組3人次輪班清消，以維護校園師生的身體健康，也呼籲民眾看見辛苦的清潔隊員正在清消的話，可以給他們加加油，打打氣，跟我們一起挺過疫情，

彰化縣政府表示，目前縣內200多所國中小，都會在開學前完成校園環境清消，防疫物資包括口罩、額溫槍、酒精、快篩劑、用餐隔板等都會備妥，另外開學將依中央規定放寬家長陪同小一新生入學，也呼籲家長應配合相關防疫規範，保護自己也保護他人。