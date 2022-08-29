小S《熙娣想聊》剛獲得「亞洲最佳脫口秀」大獎，她主持看似輕鬆，其實求好心切，心理壓力不小。在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》中，小S對S媽聊起每次錄影前一天都因為壓力大而失眠，可是進了攝影棚就睏，經常邊化妝邊度咕，後來她乾脆躺著任由化妝師上全臉妝，一醒來，連假睫毛都貼好了，只是「躺著化妝」這畫面，看起來有點怪怪的。

小S說小時候可以秒睡，可是開始工作之後就不一樣，家裡老公Mike作息很正常，往往一轉頭，老公睡著了。所以她失眠還沒人可以聊天，看著Mike呼呼大睡更生氣。尤其錄影前一天壓力大到難入睡，而且惡性循環，怕睡不著反而更睡不著，就這麼一路睜眼到天亮。小S還認真請教過老公秒睡秘訣，老公說「躺下，放鬆，就睡著了」，讓她更生氣。

但小S發現只要一上飛機，就能迅速入睡，甚至本來只想瞇一下，結果醒來飛機已經要降落。她突發奇想，乾脆拜託建築系的老公把臥室改裝為飛機客艙，放個飛機座椅，看能不能騙過大腦，可能比較好睡；S媽以多年的失眠經驗判斷絕對無效，因為不是飛機座椅讓小S想睡，而是放假的心情很輕鬆，才能入睡，小S這才打消念頭。

S媽也常年苦於失眠，但最近發現助眠秘招，就是聽著節目入睡，好比她愛聽男性主持人穩定的聲音，聽著聽著就跟著放鬆睡著了，而且自從《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》播出之後，她也常常節目開著陪睡，也可以輕鬆入眠，把節目當成安眠神器使用。