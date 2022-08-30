TVBS民調中心29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，剛辭職的前台北市副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。此民調同時也公布了「誰可以解決內湖交通問題」的民調。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康看完後不忍了，直呼「超簡單」，引發討論。

根據《TVBS》的民調指出，民眾對於蔣萬安、陳時中、黃珊珊，還有無黨籍的蘇煥智、李文、童文薰，這六位台北市長人選中，覺得最能夠解決內湖交通問題，依序為黃珊珊18％、陳時中15％、蔣萬安13％、蘇煥智0.3％、童文薰0.1％、李文0％，都可以0.3％及都不可以15％，沒意見的則有38％。

對此，趙少康29日在網路節目《少康戰情室中》表示，「要我解決，我直接解決一半，我每天走我知道怎麼解決」，趙少康坦言，「那麼簡單，只要派兩個警察在那邊，讓上五楊高速公路的地方不要堵住，大家都要上五楊到桃園去，就會堵在那個地方，上不去把所有的車都堵住，只要派一個警察在那邊指揮『上不去就不要過來』，只要這條路疏通了，到台北、到信義區、到松山區就都通了，這麼簡單的事情，你們都不用心」。