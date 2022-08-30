國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日（29）與日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博、特任研究員黃偉修及台大政治系教授左正東會面，彼此分享城市外交、台日互動的觀點。蔣承諾，台北未來要發揮城市魅力，要舉辦大型國際會展、跟世界主要城市共辦論壇，讓台灣不只在亞洲成為產業的領頭羊，也要在全世界的科技領域上佔有話語權。

蔣萬安昨日在臉書發文表示，他上午與日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授、特任研究員黃偉修以及台大政治系左正東教授會面。他向國際友人分享城市外交、台日互動的觀點，彼此交流意見。

蔣萬安指出，台北是首都，也是國家面向世界的窗口。未來的台北，必須回到國際一流城市的行列，我們需要一位有國際視野、創新思維、沒有行政包袱的領導者，將國外的生活、工作經驗帶入市政規劃。

不僅如此，蔣萬安更強調，台北不該只是跟國內的城市比較，「台北要跟東京、首爾這些一流城市並駕齊驅、相互學習，才會有競爭力！」未來，台北要發揮城市魅力，要舉辦大型國際會展、跟世界主要城市共辦論壇，讓台灣不只在亞洲成為產業的領頭羊，也要在全世界的科技領域上佔有話語權。