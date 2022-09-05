國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

對於民進黨台北市長候選人陳時中近日的「人設」飽受批評，國民黨台北市議員徐巧芯懷疑，完全不像一個擔任疫情指揮中心指揮官該有的專業、沈穩風格。她今天收到一份上面寫著「陳時中2022市長競選辦公室」的通訊錄，仔細一看，社群網路部的頭牌原來又是「焦糖陳嘉行」！

徐巧芯今（5）日在臉書提到，最近一直覺得陳時中的臉書很奇怪。比方說GAYBAR親親的留言，又或者是扮成廁所窺探者。此外，臉書的用詞堪比小學生週記風格，寫了什麼「我每天的行程好充實，夜晚在酒吧調酒，一透早去玩滾球」，完全不像一個擔任疫情指揮中心指揮官該有的專業、沈穩風格。

徐巧芯懷疑，怎麼會有一個要選台北市長的每天在「改人設」？結果今天收到一份上面寫著「陳時中2022市長競選辦公室」的通訊錄，仔細一看，社群網路部的頭牌原來是焦糖陳嘉行！

徐巧芯認為，這樣一來就說得通了，陳時中的臉書現在完全就是用陳時中的照片，但靈魂是焦糖啊！「不要以為我們認不出來」！

徐巧芯直言，照這個態勢看來，如果陳時中當選，那未來台北市政府的發言人，焦糖就穩了。這是我們想要的台北嗎？一想到就頭皮發麻，瑟瑟發抖！