民眾黨新竹市長參選人高虹安（左2）30日參與立法院考察行程，參訪客雅水資源回收中心。（高虹安團隊提供／王惠慧新竹傳真）

民眾黨新竹市長參選人高虹安登記參選後第1天，馬不停蹄跑4個立院考察行程，首站來到客雅水資源回收中心，她提到竹市汙水下水道建置落後，新竹市審計室報告也提出警示，她說過去林智堅市府著重改善市容，或辦文化藝術活動，但水、空氣等環境基礎建設，恐還需更多努力。

高虹安30日與立委鄭正鈐、邱臣遠，在立法院經濟委員會下考察新竹市農經建設，上午到客雅水回收中心，了解水資中心環境及汙水處理流程。高虹安提到竹市汙水下水道建置落後有待加強，審計室也提出警示。

另外，高虹安也說，立法院已經三讀通過再生水資源發展條例，針對企業開徵耗水費，要使用一定比例再生水，才能享有耗水費降價，因此30日也會通盤了解客雅水回收和海淡廠，盼新市府加快改善速度，因這是環境和全球趨勢。

高虹安29日已登記參選，她說登記後也收到各方祝福，第1位登記參選新竹市參選人，也象徵自己「已經準備好了」，而過去在訪談農漁業等產業中，地方上對市場遷建、冷鏈倉儲以及基礎建設議題也相當關注。

高虹安指出，前市長林智堅著重市容改善，或文化藝術活動，但在人民生活基本需求，如水、空氣等環境基礎建設部分，還需要更多努力或預算來協助，因此登記完就來看基礎建設，也承諾當選後，將加速推動基礎建設，包含如何與中央協助等，顧好市民生活品質。

針對新竹市果菜批發市場搬遷問題，曾任果菜市場公司總經理的市議員李國璋說，過去曾將遷建計畫送市府審定再送營建署，但前市長林智堅上任後延宕多時，未來若高虹安當選，原本設定的遷建地點，或因時空變遷已不太適合，另擇2個地點評估中。

高虹安則說，在拜會攤商、委員會時，攤商都提到市場建物、設施老舊，不能只是外觀拉皮，也要重視設施與位置，尤其卸貨碼頭、冷鏈設施不夠完善，卸貨時造成交通大打結，她也承諾當選市長後要啟動果菜市場遷建，畢竟「現在不做，未來也不會發生」。