台中市空氣品質大幅改善，為了改善空污，台中市府近年提出24項改善政策，台中市長盧秀燕今（30）日在臉書PO出一篇文章，直呼「GoShare到台中」，同時配上自己的笑臉，強調「台中市府在空污問題上對症下藥，在綠色運具上下功夫」，引發討論。

盧秀燕在臉書上PO出一篇「GoShare到台中！快去試試看！」，她表示「空氣污染是台中市民很重視的問題，讓大家更願意使用綠色交通工具，減少碳排放，是一個解決空污的重要方法」，盧秀燕強調，台中市府在空污問題對症下藥，在綠色運具下功夫，現在的台中「捷運綠線已經通車」、「電動公車全國數量最多」、「YouBike 2.0站點全國第一」、「共享運具（GoShare、iRent）逐漸增加」。

盧秀燕說，有了共享運具，大家不必自行購買機車，減輕經濟負擔，同時節能減碳，「低碳」運具與公共運輸串連，讓大眾運輸越來越方便，城市空污就會越改善。在GoShare加入後，台中總共有230輛共享汽車及1070輛共享電動機車，服務範圍遍及市區重要交通樞紐、大專院校及觀光景點，滿足第一與最後一哩路的移動需求，市府繼續努力打通台中的交通任意門。

而根據行政院環保署空品監測，今年1月至6月12日，PM2.5平均濃度為14.9微克，較去年同期21.4微克，改善6.5微克，低於全國測站平均值15.5微克，持續創下台中市歷史新低；此外，在空氣品質不良(AQI＞100)天數方面，今年1月至6月12日累積6天，較去年同期17天減少11天。