大陸女星秦嵐2018年在《延禧攻略》飾演溫柔賢淑的富察皇后，讓她再攀演藝事業高峰，秦嵐之後也陸續交出《怪你過分美麗》、《理智派生活》等作品，不過秦嵐卻突發文喊：「好日子近了」，不少網友都嗨翻，好奇秦嵐口中的「好事」是什麼。

秦嵐昨（30日）在微博曬出3張自拍照，頂著精緻妝容的她，顏值絕美、五官精緻，秦嵐還發文喊：「吼吼吼，好日子近了」，吸引網友好奇，她口中的「好事」為何事，紛紛留言問：「好日子是什麼」、「是不是要殺青了 可以休息」、「先恭喜再說」、「姐姐好美」、「快要殺青了嘛！！恭喜寶貝終於要實現願望了」。

秦嵐微博全文。（圖／取材自秦嵐微博）

秦嵐日前忙拍新戲《她只是不想輸》飾演幹練、強勢的品牌總監，她還被直擊，在大熱天敬業穿著短版薄長袖、長褲拍戲，雖然她的服裝和季節超不搭，不過秦嵐小蠻腰若隱若現，一雙美腿更是又細又長，絕佳狀態看不出已43歲。

其實，秦嵐是盛世級的美人，一出道就以《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》打開知名度，秦嵐的氣質美貌還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，而她2018年演活《延禧攻略》溫柔賢淑的富察皇后一角，讓她演藝事業再攀高峰，接著在《理智派生活》、《怪你過分美麗》、《關於唐醫生的一切》等作品也都大獲好評。