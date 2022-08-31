不少長者因居於老舊公寓，每天僅靠樓梯出入，形成「老宅困老人」的雙老現象，新北市政府為解決此問題，協助65歲以上長者及身障市民換居至有電梯的社會住宅，繼全國首例成功後再添中和、板橋兩案，預計明起申請人將能正式搬遷至土城員和社宅。

新北推動「高齡友善換居-樓梯換電梯」計畫，協助長者、身障市民從老屋換居至有電梯的社宅，為全國首創；新北市城鄉局表示，考量長者受限於自身健康、年齡漸長與層層樓梯阻礙，無法維持生活品質，因此推出此計畫。

城鄉局說，「老屋換居」方案詢問熱絡，但長者對老宅有濃厚情感，不願脫離既有生活環境，經多數子女積極申請，或攜長者至鄰近社宅走訪，藉此說服長輩，而原先居住的老舊公寓，則會交由新北市住宅及都市更新中心轉租。

城鄉局表示，社宅是具備無障礙、通用設計的智慧建築，且周邊結合捷運、醫院、商場及托老托育中心，交通便捷且機能完善，盼能透過換居政策，協助市民安居。後續也會藉由社政、民政系統等多管道宣傳，以及詳細解說，提升長者換居興趣，歡迎有需求的市民提出申請。