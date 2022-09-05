中秋節假期將近，長輩期盼著在異鄉的兒孫回家團聚。有研究顯示「孤獨會增加憂鬱症狀」，但專家指出，憂鬱長者實際就診率僅十分之一，回家陪伴年長者時，除了關心其身體健康，還要注意其心理狀態，與他們閒話家常，一起歡喜過節以減少長輩的孤獨感。

一項2021年1月發布於國際期刊《柳葉刀》的研究，以英國老齡化縱向研究中4211位50到101歲的成人資料進行分析，歷經12年，於第二波數據蒐集時以加州大學洛杉磯分校孤獨量表測量孤獨感，並以此建立基準線；結果發現，基準線時較高的孤獨感評分，與較高的憂鬱症症狀嚴重程度評分相關。

臺大醫院精神醫學部主任暨台灣老年精神醫學會理事長黃宗正說明，年長者特別容易感到孤獨，原因包含隨著年齡增長，身旁親友陸續過世，社交系統減少；身體狀況不佳，影響活動力及參與事物的機會等等。

黃宗正強調，孤獨是許多身心惡化的因素，例如導致血壓升高、引發心血管疾病，造成失眠，生活品質及認知變差，這些因素也會使孤獨變得更嚴重，是雙向影響的；建議周遭的人對身旁長者可以多點警覺及關懷，察覺對方活動是否愈來愈侷限、漸漸退出原本的社交圈。

「許多研究均已證實，孤獨與憂鬱症的發生有高度相關。」董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，高齡者病痛多，常誤以為心情不好是正常的，如出現以下現象時，有可能有憂鬱傾向，須求助專業：1.常抱怨身體疼痛，易出現失眠；2.悶悶不樂看什麼都不順眼，常常生氣；3.對原來有興趣的活動失去興趣；4.易忘東忘西，注意力不集中；5.沒食慾，體重快速減輕；6.感到悲觀，甚至不想活了。

葉雅馨說，憂鬱長者實際就診率僅有十分之一，周遭的晚輩應具備辨識力，感到疑慮時要有所行動。降低孤獨感的作法依年齡區分，如長者的行動力還不錯，可積極鼓勵與社區鄰里作連結，參與相關的活動；但行動力較弱者，不應勉強去參與活動，容易產生心有餘力而力不足的想法，成為另一種壓力。

葉雅馨建議，親友晚輩可透過3個方式減緩長者的孤獨感。首先，疫情間以電話或視訊問候長輩，將次數的頻率拉高，可詢問對方今天吃了什麼、看什麼電視等，營造話題讓長輩思考及分享。其次，協助長者與活動中心聯繫，或請鄰居代為招呼，遠親不如近鄰，可適時有些請託，協助留意長輩的狀況。

第三項建議方式是，善用家族成員的力量。葉雅馨指出，如僅有1人關心問候長輩稍嫌不足，可邀請兄弟姊妹或孫子孫女每周問候1次，並在家族社群群組中簡單說明長輩的狀況，讓成員同步了解，以便後續銜接話題，這樣持續的關懷不僅讓長輩感到被關心，且關懷的力量變大了。