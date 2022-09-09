「金曲歌后」李愛綺，2008年和美籍老公Duke結婚，育有一對子女，一家四口幸福模樣令外界稱羨不已，時常在社群網站分享日常的她，也不忘趁著中秋連假祝粉絲佳節愉快，而她附上一張讓人眼睛大吃冰淇淋的「長輩照」，立刻引起網友議論。

李愛綺昨(8日)在臉書發文：「祝大家週末愉快，中秋節快樂啊」，簡短一句話透露著愉快心情，接著附上一張照片立刻搶盡眾人目光，只見她留著一頭長捲髮，對著鏡頭面帶微笑，一雙水汪汪大眼頻頻放電，融化不少粉絲的心，接著將視線往下移，只見一對「長輩」大方見客，還擠出深邃事業線，火辣身材看不出已經是兩個小孩的媽。

李愛綺養眼辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「美女身體健康，中秋節快樂。永遠青春美麗」、「超級無敵美，不像兩個小孩的媽」、「身材怎樣可以維持的這麼好」、「根本是演藝圈頭號美魔女」、「辣媽中秋連續假期愉快」。

李愛綺先前負面新聞頻傳，先是租金問題與房東鬧翻，便將開設的健身房搬到新址重新營業，未料因虧損停止營業，這讓她將部分責任歸咎於前房東，卻遭對方痛批是「假面藝人」，還欠租265萬落跑，對此，她反爆料承租後才發現不僅是違建，每次溝通協調都是一陣辱罵，讓她感到相當害怕，此外更被房東指出做公益都是刻意塑造形象，她則無奈表示：「抹黑所有這幾年來一起參與做愛心的好朋友們」。