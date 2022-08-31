今（31）日正式登記成為國民黨新竹市長候選人的林耕仁，在臉書指出自己一直秉持「市民的小事、就是政府的大事」的態度，並追求務實的做事，「過去當清潔工的時候如此，未來有幸成為市長也會堅持！」

林耕仁今日上午在新竹縣長楊文科、新竹市議會議長許修睿、新竹市前市長林政則與童勝男、立委鄭正鈐等人的陪同下，正式登記參選年底的新竹市長選舉。

「我來自基層，最了解市民朋友的心聲！」林耕仁提到，在他近25年的議員生涯中，始終堅持與市民站在一起，秉持「市民的小事、就是政府的大事」，監督市政、把關預算、反映市民需求，務實做事。

林耕仁強調，未來的新竹發展藍圖中，城市教育品質要提升、交通問題要改善、學生和婦女安全再強化、生活環境要舒適減壓，才能讓我們的下一代、下下一代都能在新竹這個好所在安居樂業，「我是新竹人，我是林耕仁，最合適的新竹市長候選『仁』！」