CupiCho歡慶開幕，來店消費享9折優惠。（統一提供）

統一集團創立品牌「CupiCho」，以繽紛時尚、寵愛分享為品牌定位，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，打造「全球精品巧克力專門店」。

「CupiCho」象徵愛神「Cupid」與「Chocolate」的夢幻交織，引領消費者徜徉浪漫神話世界。CupiCho全台首店進駐高雄夢時代購物中心B1，整體空間以曜石黑及璀璨金打造出現代風格與古典工藝揉合的Art Deco精緻設計，金色流線如同展演出巧克力絲滑般的風味。

走進CupiCho全球精品巧克力專門店，消費者不僅能沉醉在頂級巧克力的浪漫旅程，也可細心品味巧克力「bean to bar」的工藝製程，讓喜愛優質巧克力的饕客彷彿體驗了環遊全球巧克力的珍品之旅。引進超過600種的精品巧克力中，包括擁有巧克力界法拉利美譽的義大利「AMEDEI」、限定販售的義大利「DOMORI」、知名藝術家設計「Le Chocolat des Français」、獲獎無數的比利時「MILLESIME」等精品品牌。

CupiCho全球精品巧克力專門店更導入精品風味的「不可思議咖啡」及優選紅白酒、威士忌、啤酒「酒BAR」等複合元素。CupiCho於9月2日在高雄夢時代開幕，首三日單筆消費不限金額享9折優惠；首月（9／2~9／29）享開幕好禮三重送，第一重消費滿688元送精品巧克力一份，第二重消費滿1200元送9折優惠券，第三重FB／IG打卡即送巧克力片一份；並同步安排精品巧克力「天天心動價」的限時超優惠價。