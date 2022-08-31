中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天（9月1日）起放寬措施4項措施，包括開放入境旅客在3+4的後4天返家實施一人一室自主防疫、新增自行駕車至防疫旅館的選項。指揮官王必勝表示，新制上路後可望釋放防疫旅館量能，下一步鬆綁朝向提高入境總量6萬人前進。快篩部分，9月1日開放起65歲以上可免費領5劑快篩、第5輪快篩實名制開始販售，提高到1人可買2份共10支。

9月1日開始4項新制。(指揮中心提供)

指揮中心今天表示，明起入境旅客可在3+4的第四天起回家進行一人一室的自主防疫，一人一室是以單獨房間內有獨立衛浴為原則，不得入住一般旅宿，但後四天自主防疫地點異動，則無需向地方政府申請。

此外，指揮中心也開放入境旅客明起可自駕至防疫旅館隔離，不過民眾儘能在機場指定的停車場上下車，入境採用專屬動線，全程都須配戴口罩，落實清潔與消毒。

對於邊境開放，交通部長王國材昨天指出，現行的3+4隔離政策恐難吸引外國人來台觀光，王必勝今也表示認同，但他說開放邊境還是要看國內疫情發展，目前BA.5才剛開始，若疫情穩定當然能加快0+7的開放腳步，現在應會朝提高入境人數規劃。

王必勝表示，會先看明天新制上路後的實施情形，開放民眾後四天可返家後，應能有效釋出防疫旅館量能，讓更多旅客來台，此外，機場採檢能負荷的數量也得考慮，交通部曾評估單日機場能服務6、7萬人，因此接下來會朝開放6萬人入境規劃。

王必勝強調，我國與日本、南韓等鄰近國家都持續開放邊境，只是順序上有所不同，有專家建議可讓接種滿三劑、四劑疫苗，或是40歲以下無慢性病史的年輕族群先出國，但有時得考慮到執行面是否可行，指揮中心將一併納入考量，同時也會看其他國家的做法為何。

快篩方面，指揮中心表示，9月1日起免費提供65歲以上長者5劑家用抗原快篩試劑，持健保卡至健保特約藥局或衛生所領取即可。

還有第5輪快篩實名制也將在9月1日上路，從一次只能買1份5劑調高為最多能買2份10劑，每劑100元，2份10劑總共1000元，一樣持健保卡至特約藥局及衛生所購買。