大陸有名老奶奶坐在庭院前，疑似發現有異狀，慢慢的走離開，不料，5秒後3噸重巨石砸穿民宅。（翻攝自微博）

超強預知感！大陸雲南省彝良縣甘家垻封村，在8月29日上午7時許發生一場巨石砸落意外，所幸無人傷亡；事發之前，有名老奶奶坐在庭院石階上，疑似發現有些異常，老奶奶便起身往旁邊走去，不料，5秒鐘後，1塊3頓重巨石直接砸穿民宅，現場飄起煙塵，老奶奶也慶幸躲過一劫。

據大陸《極目新聞》報導，8月29日上午7時許，雲南省彝良縣甘家垻封村一處民宅監視器拍下恐怖畫面，有名老婦坐在庭院石階上，疑似發現有些異常，便立即起身往庭院一旁走去喊著「下來了」，豈料，5秒鐘之後，伴隨著巨大聲響，1塊巨大石頭從山上滾下，直接穿破民宅，現場塵土飛揚，一旁的小貓也下迅速躲開，所幸這場意外無造成人員傷亡。

據了解，滾下來的巨石估計有3噸重，也將那戶民宅擊穿出1個3公尺的大洞，而該戶人家則住在偏房裡，也有村民表示，因為村子處於山區，發生坡壁滑落、落石的狀況比較常見。

大陸有名老奶奶坐在庭院前，疑似發現有異狀，慢慢的走離開，不料，5秒後3噸重巨石砸穿民宅。（翻攝自微博）

大陸有名老奶奶坐在庭院前，疑似發現有異狀，慢慢的走離開，不料，5秒後3噸重巨石砸穿民宅。（翻攝自微博）

影片一出，網友紛紛留言表示「長壽不是沒原因的」、「太可怕了，還好躲過」、「老奶奶預知感很強」、「好恐怖，幸好躲過一劫」、「貓咪預判逃跑方向很準確，老奶奶腳不方便萬幸沒事」、「山腳下的房子危險啊」、「老奶奶驚險躲過」、「房子爛了再蓋，人沒事就行」。