企業瘋綠電!台灣大(3045)總經理林之晨今表示，台灣大一直在關注著各式各樣的綠電能源，不單單只是風電、光電等，期望未來10年到20年可以投入100億的資源進去衝刺綠能相關。

綠電投資上，林之晨表示，目前看到整個環境上的氛圍有更積極，正在往前走過程中，期盼政府相關作為上可以放在更高的順序，這種事情越早做越好，目前各界也一直在找尋新的找地點，畢竟風電、光電等，都已經進入深水區，包括環保問題等眾多不確定性，台灣大最近也在關心中研院有一些新的計畫，台灣大關注的綠能不單單只是風電、光電等，台灣大未來預計10年到20年希望可以投入100億。

7月起台電針對用電大戶進行電價調漲，台灣大部分電價估計因此高出了約8%，林之晨進一步談到，發現企業非常加速綠能，但環境配套讓事情做起來不容易，數據顯示，民間對於綠電的需求約900億度，但目前可以提供的還不到需要的10分之1，所以不是企業界不是不想要，而是大家不知道怎們做。