無尊體驗救人結果反被救，崩潰求製作單位剪掉內容。（民視提供）

職人（左起）、熊霓、林可、阿翔、浩子、籃籃及無尊。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》本周將播出浩子、阿翔、籃籃、無尊、林可和熊霓，前往苗栗打比厝溪當溯溪教練，當眾人詢問職人「ㄟ！教練」林晏辰工作是不是都在玩？教練講解溯溪需要花很長時間訓練考證照，是很專業的工作，讓眾人非常吃驚，原來溯溪不是只要玩水就好。

職人先帶大家到山訓場地，為了訓練繩索垂降以及模擬救援，籃籃上陣時直接被五花大綁，驚恐的放聲尖叫，教練要籃籃放心並說把她綁起來、是模擬當人受傷無法走路時，就會把人固定在擔架上，安全的運送下來，要籃籃放心，但籃籃依舊害怕不已，甚至抖到鞋子當場掉落。

籃籃在挑戰瀑布垂降時，沒想到有蛇突然竄出，嚇得她直接崩潰腿軟，在降落時又不小心被繩索卡住，在水中無法掙脫，差點就上社會新聞，幸好教練眼明手快，一個箭步上前英雄救美，籃籃順利垂降後更是直呼要愛上教練了。

山訓場訓練結束，職人表示要實際到山林挑戰，大家換好裝備前往溪邊，接下來要來訓練基本的活餌救援，無尊自告奮勇要救人，帥氣地跳下水後拼命的往前游，卻不斷在原地無法前進，甚至最後還被救回來，被眾人笑說「有3張救生員執照卻游不動，會不會太誇張？救生員執照是不是用雞腿換來的？」讓無尊直呼超丟臉，「水流真的太湍急了，真的跟想像的不一樣」，並崩潰的懇求製作單位把內容直接剪掉不要播出。