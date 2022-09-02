美元續強之下，日圓再度貶破140大關，一度又創25年新低。匯率專家認為，聯準會其實已表態，不惜破壞經濟成長也要用升息手段來澆熄通膨大漲氣焰，美元強勢姿態，應該還會維持一段時間。

亞洲匯市2日早盤交易時，日圓兌一美元匯價在139.88到140.26之間游走，日圓似乎有不再續貶跡象。不過，在美國公債殖利率上升推動下，美元匯價跟著走強，日圓在1日貶值0.9%並曾掉到140.23過，從2022年迄今，日圓已大貶至少20%。

在G10(十大工業國)表現最差的日圓，因礙於日本央行旨在經濟成長上，故一直保持超寬鬆政策不變，導致利率直升的美元與日圓間的利差愈來愈大。為了不讓通膨續漲，市場預估聯準會9月將會再度升息3碼，就是利率可能再增0.75%。

看衰日圓的摩根大通指出，持有日圓恐怕沒有什麼好處，尤其是聯準會要跟大漲的通膨硬碰硬，利率還會上升之下，未來經濟成長堪慮。再加上日本央行也表明不會升息，想當然耳日圓就成為受害者。

美國經濟數據亮眼，還有聯準會升息態勢明顯，彭博社所編撰的美元指數又漲到歷史新高，1日甚至超過7月創下的紀錄。迄今，日本只有口頭說說，並未實際阻貶過，因為弱勢日圓還是對自己出口有不少助益。

其實，早在1998年亞洲金融風暴期間，日本政府還真的有進場干預過孱弱的日圓，約25年前，日圓兌美元匯價就跟目前差不多。渣打銀行認為，先不說進場阻貶，日圓若真要反彈還是需要日本央行升息，但有可能會因此傷到經濟成長。所以，是人為因素讓日幣弱成這樣，故日本央行對政策利率的態度將牽動日圓走勢。