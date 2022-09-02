中秋節許多民眾會返鄉與家人團聚，一起烤肉、品嚐月餅，為此桃園市衛生局也針對中秋節應景食品做抽查，6月下旬陸續至轄內糕餅、烘焙業、餡料製造業及各式連鎖燒肉店、大賣場、超市與五金百貨店抽驗，總計132件全數符合規定。

衛生局表示，這次抽驗的項目，除了蔬果、禽畜產品以外，還增加中秋應景食品，包括月餅、餡料、烤肉最熱門的丸子及糕粿等加工製品、即食熟食、醬料等食品及其原料，另外也同時針對竹筷、烤肉串插、網架等用具進行抽驗。

衛生局說明，檢驗項目有防腐劑、蘇丹色素、農藥殘留、動物用藥殘留（含乙型受體素類）、硼酸及其鹽類、過氧化氫、二氧化硫、重金屬及螢光增白劑等項目，總計抽驗132件，最終檢驗結果出爐，皆與規定相符，詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台，供民眾上網查詢。

衛生局提醒，選購月餅、烤肉食材時，應在衛生良好場所購買，並注意產品外觀是否變質，標示是否完整，不要買來路不明的產品，而在烤肉時也要注意食材新鮮度，生熟食需要分開處理，食物要充分烤熟後再食用，可多選購在地、當季蔬果，食用前先清洗，以降低農藥殘留的風險

衛生局另也呼籲，過節期間仍須留意、落實餐飲防疫措施，若有任何消費問題或爭議，皆可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。