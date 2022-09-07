彰化1名女醫生於108年時和老公結婚，老公卻於高雄醫院偷吃護理師，在女生宿舍門口等多處地點和小三發生接吻、擁抱、發生性行為、摸下體等，她氣得要求老公和小三賠償100萬元精神撫慰金，法官認定小三和男方行為踰越一般男女交往，判2人賠償100萬元。

據判決書指出，1名女子為彰化某醫院主治醫生，與老公於108年4月結婚，她假日時都會到老公位於高雄醫院的眷屬宿舍同住，但她發現老公與小三偷情，自108年4月到109年1月時，老公多次和小三在高雄女職員宿舍等多處地點，發生性行為、接吻、還於開車時裸下半身讓小三摸私處等行為，前妻氣得怒告老公和小三侵害配偶權，要求2人賠償100萬元。

老公辯稱，他不否認有侵害前妻配偶權，但他沒有小三有親密行為，且照片是前妻趁他在手術時非法取得，且他已經在離婚事件中賠償前妻離婚損害30萬元，他認為前妻這次又要求賠償100萬，相當不合理。

小三辯稱，她從108年2月開始遭男方追求，且男方曾告訴她，雖然有辦理婚宴，但因為和前妻相處不和睦所以沒有辦理結婚登記，還出示未有配偶欄的身分證證明，前妻不能因為有辦理婚宴、拍攝公開照片就認定結婚生效，她覺得自己是遭男方欺瞞不知男方已婚之事實，並無故意或過失可言。

法官認為，小三透過男方於社群網站發布的照片，早就知道男方已和前妻辦理婚宴，且根據人妻提供的照片可見，小三穿著細肩帶衣服躺在男方懷裡玩手機，多次身體碰處等逾越一般男女交往之行為，故判男方及小三賠償前妻100萬元。