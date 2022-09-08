台北富邦勇士完成P. LEAGUE+二連霸後，將代表台灣出賽East Asia Super League東亞超級聯賽。迎接全新挑戰，球團今日宣布與菲律賓裔美籍球員巴爾菲特(Sedrick Barefield)正式簽約，本季將以亞洲外援身分與勇士出戰東亞賽事！

出生於美國加州，母親來自菲律賓，巴爾菲特現年25歲身高188公分86公斤，畢業於猶他大學，大四學年場均16.8分3.8助攻2.1籃板，並入選All-Pac 12年度第一隊。2019-2020賽季加入NBA G LEAGUE的奧克拉荷馬城藍色隊，出賽36場平均9分1.4籃板1.4助攻，三分球命中率3成9。巴爾菲特於2020及2021年先後前往立陶宛和希臘打球後，2022年再度重返NBA G LEAGUE的奧克拉荷馬城藍色隊效力。

球團簽下巴爾菲特，總教練許晉哲表示：「東亞超級聯賽擁有亞洲外援的名額，各國勁旅皆有配置。同時球隊目前相較下欠缺後衛，希望巴爾菲特的加入除了擔任亞外，也能提升我們的後場戰力。」

亞洲更高層級的國際賽事，身為PLG衛冕軍的台北富邦勇士已經蓄勢待發，首場賽事將於10月19日主場迎戰琉球黃金國王，首度來到台灣的巴爾菲特將披上勇士2號戰袍，與勇士一起全力拚戰東亞超級聯賽！