中秋前夕，彰化縣員林到大村鄉3個平交道號誌，8日上午7點多故障，造成南北列車嚴重延誤，到了晚上，超過12個鐘頭，尚未修復。（吳敏菁攝）

中秋前夕，彰化縣員林到大村鄉3個平交道號誌，8日上午7點多故障，造成南北列車嚴重延誤，到了晚上，超過12個鐘頭，尚未修復。（吳敏菁攝）

中秋前夕，彰化縣員林到大村鄉3個平交道號誌，8日上午7點多故障，造成南北列車嚴重延誤，到了晚上，超過12個鐘頭，尚未修復。（吳敏菁攝）

中秋前夕，彰化縣員林到大村鄉3個平交道號誌，8日上午7點多故障，造成南北列車嚴重延誤，到了晚上，超過12個鐘頭，尚未修復。（吳敏菁攝）

台鐵南北列車嚴重誤點 修復通告再展到8日23點59分。（台鐵提供／吳敏菁彰化傳真

中秋前夕，彰化縣員林到大村鄉3個平交道號誌8日上午7點多故障，造成台鐵南北列車嚴重誤點，台鐵本表示，等新的通信電纜切換就可以修復，但過了9日凌晨尚未修復，影響2萬多人，彰化、員林站等月台和車站外等待接家人、親友機車潮，越夜越多人，抱怨連連。

由於平交道故障，造成各班次大誤點，超過12個鐘頭還不能修復，並造成不少班次，誤點超過１個鐘頭以上，第一線的台鐵工作人員不斷被旅客抱怨，工作人員也擔憂，9日中秋連假第一天，各班次都幾近客滿，如果不能修復，或者連續好幾天都不穩定的大村平交道號誌會再出狀況，對於中秋連假旅客運輸將大受影響。

這次各班次大誤點，到了晚間彰化車站，員林車站等大站的月台與廣場，都擠滿等待的人潮，放假揹著書包準備回高雄的女學生表示，已經等了數十分鐘，但也不知道原因是什麼，只能乾等；要準備回去大林的老夫妻說，就算慢分也只能等待，不然沒有車子可以回去。有人準備要搭車，詢問之下，只好打退堂鼓。

大車站外圍更停滿等待接家人、親友回家的的機車族和汽車族，讓周邊交通大亂，有的人已經等半個鐘頭，有的則超過1個鐘頭，都默默低頭滑手機，並抱怨連連，「早上就壞了，到現在還修不好，是什麼狀況啊？」

台鐵局說明，經現場同仁逐段測試結果，確認列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。預定晚間辦理斷電封鎖後於該區段約450公尺布放一條新通信電纜切換後即可修復。

台鐵強調，未修復前人員持續於現場觀察維持行車安全，有狀況時立即辦理應變處理，並表示西部幹線長途列車受影響有誤點情形，東部幹線由新竹、樹林始發長途列車未受影響。並統計截至18點00整，有67列次受影響，延誤2224分19450位旅客受影響。

不過，到了晚上9點多，修復未達預期，持續往後延，不少人等的心焦，台鐵車站再度公布預計通車時間是8日23點59分，不少等待民眾和準備搭車旅客，看得都心涼了半截，不知道9日能不能如期通車。