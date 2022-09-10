大陸戲劇男神李易峰，之前才爆出疑似涉入嫖妓疑雲被逮，事後他直播澄清是因為防疫要求才取消活動，不過今(10日)又瘋傳他出事了，不僅最高檢、華鼎獎、金鷹獎微博都將之前提及他的資訊全消失，連今晚央視中秋晚會表演也臨時遭刪掉，引起熱議。

央視今下午本公開的中秋晚會節目單中，李易峰本要演唱《但願人長久》，但過沒幾小時後，節目單無預警刪除，重新換上沒有李易峰名字的新節目表，瞬間引起網友關注。

而也有人發現，李易峰原本擔任最高人民檢察院形象大使，但現在相關微博都被刪除，在最高檢官博搜李易峰的名字，也沒有任何資料，連華鼎獎、金鷹獎的微博，之前有提及他的內容，也全都消失了。

李易峰遭央視中秋晚會除名，原本公開的節目單(左圖)有他。(圖／取自微博)

目前李易峰本人和工作室都尚未做出回應，讓粉絲都相當憂心，希望他能趕快出來闢謠。其實，李易峰前陣子才因臨時取消出席活動，爆出疑似涉入嫖妓疑雲被逮，但他事後緊急開直播澄清，是因為疫情問題無法到場，未料才過沒多久，又瘋傳他出事的消息，讓網友們都炸鍋了。