創下英國王室待位最久王儲紀錄的查爾斯三世（King Charles III）今天正式即位國王，等了70年的頭銜，其妻卡蜜拉甩開「小三」之名成為王后。數十年來，她在人民心中地位仍無法釋懷，夫妻倆與黛安娜王妃的三角關係再次引人討論，《紐約郵報》一則題為「如果今天黛妃還活著，她的頭銜會有什麼不一樣」報導，道出威廉王子不為人知的一面。

查爾斯在一場馬球賽中與卡蜜拉相遇，此後兩人便藕斷絲連，直到正式迎娶黛安娜後才疑似斷了聯繫，爾後又舊情復燃。1995年，也是黛安娜王妃與查爾斯分居將近三年，黛安娜接受採訪時表示，「我想成為人們心中的女王，永存人們心中，但我不認為自己是國家的女王。」此話可以說是為整個英國社會投下震撼彈，8個月後才正式宣布離婚。

黛安娜王妃與前夫查爾斯育有(中)威廉、(前)哈利2孩。 (圖/美聯社)

恢復單身的黛安娜不得不交出殿下(HRH)的頭銜，卻以「威爾斯王妃」（Princess of Wales）的身分繼續生活。雖然女王伊莉莎白二世始終希望她保留頭銜，是查爾斯堅決反對，這也迫使她必須向自己的前夫、孩子行禮。

倫敦大學憲法專家莫里斯(Robert Morris)表示，「黛妃保留威爾斯王妃是離婚協議的一部分，除非她再婚，才可能回到黛安娜女士的。」

有人認為，如果威廉王子有生之年繼位國王，以某種形式慶祝母親地位並有權改變規則，屆時可能的頭銜會是「王后」；黛安娜的管家伯勒爾(Paul Burrell)曾透露，當她失去殿下的那刻，14歲的威廉向皺著眉頭的媽媽說，「別擔心，當我成為國王的時候，我會把她還給妳。」