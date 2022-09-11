中信兄弟11日靠著吳哲源6局僅失1分好投，加上福來喜2分打點二壘安打穩住勝果，以4比1擊敗富邦悍將，吳哲源拿下個人9連勝也超越陳義信，成為隊史本土紀錄，9連勝也追平德保拉、風神成為兄弟隊史第2長連勝。

今晚的「金控大戰」受到颱風影響，2度因雨勢中斷，但吳哲源沒受到太大影響，用85球投6局，僅被敲6支安打、失1分，但考量到2次暫停決定在用球數不多的情況下提前換投，最終他拿下本季第9勝且是個人9連勝。

總教練林威助表示，吳哲源今年算是球隊很穩定的投手，雖然今天因雨2度中斷，還是很努力投到6局，他也向路過的吳哲源說「繼續加油」，「對他還滿期待的，這場有好表現就會期待下一場。」

吳哲源則表示，今天的表現跟前幾場差不多，雖然碰上因雨暫停，但投手教練佛斯特都有適時提醒要保持身體熱度及維持比賽心態，「雖然這2場危機比較多，但福來喜會叫我冷靜下來，去處理危機，不要太浮躁，一顆一顆來。」

在9連勝的這段時間，吳哲源感謝隊友的火力支援，讓他都能以勝投候選人身分退場，並感謝教練團給機會。今天先發正好碰上富邦洋投羅力在台最終戰，讓他直呼榮幸，「能同場先發滿開心的，看到他退場時也覺得很感動，是一個傳奇的落幕。」