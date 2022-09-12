一名家長中秋連假帶著8個月大的小孩到馬祖玩，沒想到孩子炸屎沾到民宿的床單、被子，被老闆要求收取1000元的清潔費，雖然當場付清，但這名家長仍質疑清潔費1000元太貴，上網詢問這價錢合理嗎？結果大批網友直呼老闆太佛心「床單沾到屎超難洗，幾乎都要整件丟掉！」

這名家長在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文，孩子11日晚上在馬祖民宿「炸屎」，大便從尿布側邊露出沾到床單、被子，通知民宿後，民宿老闆進來換床單，疑似老闆母親的老奶奶也跟進來看，直呼原PO一家太誇張，質問準備要給多少錢，原本原PO想給500元，但老闆直接說床單也都是要送洗的，收1000元就好，讓原PO當下有點錯愕，不過還是乖乖付錢了事，大嘆花錢消災。

事後原PO還是很想知道處理屎沾床單應該收多少才合理，於是上網詢問。對此，網友紛紛留言：「500？好意思嗎」、「1000超便宜好嗎，看那個床單布料並不普通，你可能只付了布料錢的一部分」、「1000塊我覺得很合理，甚至店家要我付錢換套新的給他們也會接受，因為後續要整潔，其實誰都不想製造別人的困擾，只能說媽媽辛苦了」、「1000算滿便宜的，飯店基本上都是3000起跳」。

但也有人指出「可以先手洗啊，老闆通常看到有在曬乾狀態是不會收費的，照片看起來都能拆啊」、「這屎炸的滿誇張，1000很便宜，寶寶屎沒趕快清洗，這青屎會卡色」。看完網友們留言，原PO也回應學到寶貴的一課，「明天我會問民宿老闆直接付一套床單的價格」。