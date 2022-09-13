高雄一間私立補習班蔡姓女員工與楊姓老闆發生勞資糾紛，楊男遂主張蔡女連續1年帶寶特瓶裝飲用水回家喝，提告求償近2萬5000元。一審判楊男敗訴，案經上訴，高雄地院認為原審無違誤，維持敗訴全案定讞。

判決書指出，楊男為高雄某間私立補習班的老闆，楊男主張蔡姓女員工在過去1年間，天天自帶5個600毫升的空寶特瓶來校內裝飲用水返家，已侵害他的財產權，且飲水機需繳納電費、水費與濾心費用，若以每瓶20元為計算、每日5瓶、扣掉假日上班日共計249日，故向蔡女求償2萬4900元。

蔡女表示，她為補習班職員，裝水回家經過當時的主管同意，且她在職的1年間並無天天裝水，平均1周裝水1至2次，每次裝2至3瓶，每瓶約500毫升，此外，她先前被楊男資遣，當時法院進行勞資調解時，楊男已拋棄雇傭關係權益的請求權，事後卻再次挑此事求償，實在無理。

一審高雄簡易庭法官認為，楊男自陳飲水機上方有裝設監視器，且其他補習班員工亦作證知情蔡女有裝水回家的習慣，楊男不可能長達1年都不知情，若楊男不同意蔡女的行為，理應先行告知，但楊男從未告知，等同默認蔡女的行為；此外，楊男在先前勞資調解時，已拋棄請求權，求償無理，故判其敗訴。案經楊男不服上訴，高雄地院法官認為原審無違誤，楊男上訴無理由，判其敗訴，全案定讞。