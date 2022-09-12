警方證實，陳女和林男為男女朋友，因口角糾紛，陳女想要阻攔林男開車離去，才遭車輛拖行，所幸陳女僅手腳輕微擦傷。陳女也不願報警處理及提告，警方僅能依家暴案件逕行通報。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市鼓山區明華路上、12日下午發生疑似車禍擄人事件，陳姓女子企圖強拉一輛汽車的門把反遭拖行，最後倒地昏迷，遭林姓駕駛載走。警方獲報趕抵現場時只剩女子機車，調閱監視器後發現林男已將陳女送醫，證實兩人為男女朋友關係，陳女也不願提告，全案通報家暴案件處理。

鼓山分局龍華派出所12日下午獲報，鼓山區明華路有一名女機車騎士昏倒，被一部汽車駕駛拉上車後載離現場。調閱監視器後發現，陳女一路尾隨林男，見林男停等紅燈時、直接用手拉住林男副駕駛座門把，被拖行約5公尺後倒地昏迷。

林男見狀立刻停車，將陳女扶上車後駕車離去。一旁民眾以為是擄人事件，阻擋不及只能報警處理。

員警調閱現場周遭監視器後發現，林男駛離現場後，隨即開往十全路高雄醫學院。派員前往查訪，果然在高醫找到當事人，經了解雙方為男女朋友關係，今日因口角糾紛，陳女想要阻攔林男離去，才遭車輛拖行，所幸陳女僅手腳輕微擦傷。陳女也不願報警處理及提告，警方僅能依家暴案件逕行通報。