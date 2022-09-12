模特兒出身的港星謝熙婷(舊名謝芷蕙)有著不科學上圍、堅挺翹臀和修長美腿，過去和香港四大男星陳冠希有一段情，更自曝初夜就是和陳冠希，兩人甚至流出激情喇舌照轟動一時。這幾年她積極經營社群，不時會曬出美照和影片，日前PO出一段穿比基尼的影片，更不時抖動纖細身軀，電暈一票網友。

謝熙婷11日在IG貼出一段9秒影片，可見她身穿綠色格紋比基尼，全身肌膚跟牛奶一樣白，雙峰往上看非常吸睛，且四肢無比纖細，腹肌平坦、一點贅肉都沒有，畫面中，她戴著俏麗的墨鏡，以背景的壯觀高樓，不停變換姿勢擺拍，期間更不時抖動不科學的身軀，最後還靠向鏡頭俏皮吐舌，同時讓胸圍的輪廓變更清楚。

謝熙婷表示，自己要靠運動才能擁有無贅肉身材。(圖/謝熙婷 IG)

謝熙婷也透露用運動維持身材的重要性，坦言天生體質並不纖細，儘管從小到大都有腰型，但肚子總會堆積肥肉，尤其是吃飽時更明顯。謝熙婷表示，自己的屁股特別大，不練就很容易下垂，此外，她說最近每天都在做運動，儘管過程非常辛苦，但堅持運動後，會使內心有很大的滿足感。

謝熙婷曾透露，自己有多努力才維持住身材。(圖/謝熙婷 IG)

謝熙婷曾曬運動後的照片，可見她雙眼無神、看似非常勞累。(圖/謝熙婷 IG)

在謝熙婷的IG限時動態中，近期常曬爆汗運動照，畫面中的她，臉上殘存汗水的痕跡，看似應未抹上化妝品，兩隻眼睛直接累到「眼神死」，並寫下運動後的感言：「今年兩小時的運動，快耳鳴了」，顯見一路保養身材的不易，因此如今有如此的線條，讓網友不禁誇讚「美妙的腰臀比」、「謝女士真辣」。