（取自黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲今（12）日高興宣布，三爺宮溪整治、文賢橋通車，提高車流也解決水患！他也提醒，兩側的人行道尚在進行最後收工階段，經過時請多加注意，此後行經文賢橋便不再遇到人車爭道。

黃偉哲指出，以前造橋注重橋上車流過不過得了，卻忽略了橋下的水流不流得過，路通了水卻沒通，反而導致橋梁變成疏洪的瓶頸段。

他披露，市府整治三爺宮溪時，除了抽水疏洪整治河床，更一次改建了三座橋梁，解決上中下游的瓶頸段，分別是仁德萬代橋、仁德文賢橋、灣裡永寧橋，目前文賢橋已經通車。

黃偉哲直言，過去文賢橋樑底高度不足，橋面依靠橋墩支撐，疏洪量不足，容易造成仁德地區的水患問題，改建後採用單柱式斜張鋼樑，以橋面纜索及橋塔背拉纜索支撐起橋面，不僅拉高樑底還少了橋墩，大幅提高疏洪量，才能徹底解決水患問題。

黃偉哲強調，目前文賢橋已通車，但兩側的人行道尚在進行最後收工階段，經過時請多加注意，此後行經文賢橋便不再遇到人車爭道。