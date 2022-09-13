國民黨市長參選人謝國樑久違回歸政壇，藉家族勢力，在短時間與對手蔡適應打成五五波局面。蔡適應則不以為然，認為家世背景反而成為包袱，相信與大型企業維持等距關係，沒有利害關聯性，對城市發展較有幫助，並承諾將營造良好企業經營及教育環境。

謝國樑出身基隆「三功集團」家族，家族經營基隆二信合作社，父親謝修平擔任過省議員、基隆市議會議長；他2004年首度參選立委，以第一高票當選，2014年婉拒角逐市長選戰後，選擇暫別政壇，導致藍營失守基隆、出現人才斷層，近年回歸政壇，勤跑地方尋求支持。

對於謝國樑來勢洶洶，被問到其身家背景是否對選情帶來威脅，蔡適應眼神篤定的回應，「不會，反而覺得這些是謝國樑的包袱」。話鋒一轉，他提到，二信合作社起初與謝國樑的家族沒有關係，是過程中利用各種特殊手段才取得經營權，沒什麼值得驕傲，只能說生不逢時，每個人不同。

蔡適應說，二信過去在基隆身上賺了不少錢，不可否認的是，在金融方面商業、經濟更加繁榮復甦，教育方面也培養出不少優秀人才，但其中也有問題需要被拿出來檢視、討論；比如對手若真選上市長，恐造成不公平競爭狀況，會不會有人透過貸款方式得到好處，二信和其他學校又該如何公平競爭。

他認為，與特定大型企業機構維持等距關係、無深厚關聯性，對城市發展比較好，並強調基隆不只有二信，也有一信和其他銀行，至少蔡適應當選後，會讓銀行業者、學校在公平環境下競爭，不會因為市長家庭背景出現壓力，或獨厚特定企業。