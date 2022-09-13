民進黨台北市長參選人陳時中爭議頻傳！他12日在臉書PO出吃滷肉飯等美食的文章，未料，其中一張照片卻疑似盜圖。這張爭議照片目前已被刪除，網友則紛紛諷刺表示「真的是聲量鬼才」、「致敬林智堅吧」、「這現場拍就好了，還需要搞到盜圖？」、「真的是每過幾天就有新加分耶」。

陳時中昨(12)日在臉書撰寫「若你問我，什麼小吃富有台灣精神，滷肉飯絕對名列其中 」一文。他提及位在萬華一家提供滷肉飯、羹湯等家常料理的店，並讚嘆每道都是令人難忘的家鄉味。飄香三十餘年的招牌滷肉飯，保有七零年代的古早味，口口都吃得到頭家的用心，難怪連續四年獲得「台灣滷肉飯節」的肯定。

該文貼出陳時中與市議員劉耀仁等人共進美食的照片，未料，其中一張食物照卻被眼尖網友發現疑似盜圖，並諷刺表示「2022吃著跟別人2020一樣的套餐，太狠了吧!阿中真的是聲量鬼才」，網友也貼出疑似原照片作者在貼文留言「阿中啊！聽說我的照片被你盜用了，母湯唷，都已經去了！怎麼沒有團隊幫忙拍」的照片。目前爭議照片已被刪除，不過仍引來大批網友批評風浪。陳時中團隊已強調「是誤用了照片」。

許多網友則紛紛表示「致敬林智堅吧」、「這現場拍就好了，還需要搞到盜圖？」、「團隊真的很有問題」、「真的是每過幾天就有新加分耶 加分加不停的」、「明明就有去現場吃飯，也有拍很多照片，那為什麼要盜一張別人的圖？」不過也有網友認為「這個圖一定是商家提供的」、「搞不好有買授權」。