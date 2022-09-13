50歲的小鐘認為年齡讓他難脫單。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（14日）晚10點播出「演藝圈單身狗互評排行榜RE稿實錄大公開！」當與許藍方傳緋聞的王少偉被追問2人是否曾一起露營時，王少偉頓時說不出話，最後才坦承曾一同露營，讓2人的關係更加曖昧，甚至被懷疑已經穩定交往中。

在討論最容易脫單的男藝人時，小鐘認為是王少偉，他說：「我懷疑他跟許藍方已經在交往，像我之前跟林莎有一些緋聞，但我們還是會一起上節目，可是你們有看過他和許藍方同台過嗎？」這說法讓曾與兩人工作過的張立東很認同：「外景節目剛收，女生竟然洋洋灑灑寫了一篇淚謝這個節目的文章，她還有拿到節目的模型車，但那個模型車只有給主持人，不可能在別人手裡。」見王少偉不發一語，小鐘接著爆料：「有次我私下跟許藍方聊天，我問她喜不喜歡露營，她眼睛一亮說我很喜歡。」小鐘還逼問王少偉是否曾與女方一起露營？王少偉則免為其難地坦承確有其事。

藝人小鐘認為年齡是他難脫單的原因：「50歲人家都叫我老翁了，認識比較年輕的女生，她們都會說『你都可以當我爸了』。」但主持人吳宗憲卻不認為：「以男藝人來講，50歲還時值黃金之年，你只要給人家安全感，比什麼都來的重要。」小優則認為是小鐘標準太高，因為她曾幫忙介紹對象，卻被打槍，這讓小鐘忍不住抱怨：「妳給我看的照片是比妳還差的耶！」

張立東認為大家對他諧星的刻板印象太深，讓他難以脫單，但小鐘卻點出其他問題：「很多女生都蠻喜歡立東的，好笑又會撩妹，但他最大的問題是沒辦法鎖定一個人。」吳宗憲更爆料曾撞見張立東和女生約會吃火鍋，張立東連忙解釋對方只是「民間友人」，這說法讓吳宗憲直接公佈對方身份：「是梁以辰，她以前在我公司。」但張立東仍不承認，還說是吳宗憲看錯人，吳宗憲則斬釘解鐵回應：「我沒有看錯，我連你的座位都知道，期間兩人互動不多，彷彿是老夫老妻。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。