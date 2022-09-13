已故賭王何鴻燊擁有上億港幣的家產（約5000億港幣/台幣2兆元），並坐擁各房，膝下子女無數，晚年也將房產各自分給各房妻兒，而他的三房除了擁有一雙相當知名的龍鳳胎兒女何超蓮及何猷啟外，還有一位氣質出眾的千金何超雲。過去她曾與富二代、大咖男星傳緋聞，近日也傳出結婚喜訊，但對象不是大眾熟知的人而是她低調交往的「圈外人」，令眾人跌破眼鏡。

據了解，現年33歲的三房大女兒何超雲，過去曾與香港霍英東集團的霍啟文共聚晚餐傳出緋聞，因雙方皆出於豪門因此備受關注與期待，但礙於男方個性十分害羞、內向，兩人的誹聞最後還是不了了之。接著2010年何超雲又傳出與皮草太子爺王大業交往，但兩人僅交往半年就恢復到朋友關係，2011年她再爆出與男星陳山聰熱戀，隨後男方也坦承正在辦離婚，意外自爆秘婚10年的消息，被外界批評他為了何超雲拋棄糟糠之妻，但兩人仍不甩外界批評高調相戀2年，沒想到最後還是因男方愛錢、亂揮霍而分手收場。

何超雲經歷多次感情後，行事風格也趨於低調，鮮少出席公開場合，將重心都放在經營潮牌服飾上，展現女強人的一面，也再沒傳出戀愛消息。但根據香港媒體的爆料，何超雲近期正和一名外貌俊俏又挺拔的消防隊隊長交往，並在近日接受男友的浪漫求婚，但結婚日期和相關細節都沒有對外透露，何家對外也一律封口，相當保護這段感情，而不少人得知消息後也大感震驚。