灰狼季外大手筆買來爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），與陣裡明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）組成雙塔。在傳統中鋒式微的年代，灰狼被認為是一場豪賭，唐斯則是信心滿滿，他對美媒CBS稱讚戈貝爾是「史上最佳防守者之一」，自己是「史上最佳進攻者之一」，兩人一刀一盾的組合將會是完美的搭配。

唐斯並不是吹牛，他生涯場均23.2分、11.3籃板、3.1助攻、1.4阻攻、0.8抄截，還有39.7%外線命中率，罰球83.3%命中率，幾乎沒有弱點。而且根據唐斯所說，這還是他抱持著團隊至上、不刻意追求個人數據的結果。

「我在每個層級都做出犧牲。我犧牲了自己的故事，我在大學時犧牲了可能成為選秀狀元的機會來打小隊制，沒有人像我這樣的。我來到NBA，盡可能犧牲一切，包括自己的身體，就是為了打進季後賽。我犧牲了人生，犧牲與母親相處的時間（染上COVID-19去世），犧牲了大眾對我的觀點。全都是為了我的球隊、我的隊友和他們的目標。」

唐斯後來還是當上選秀狀元，兩度入選年度第三隊，現役單論攻擊力比他更強的中鋒大概也就是約基奇（Nikola Jokic），主要是約基奇有更強大的傳球能力。至於NBA史上最強的雙塔，公認是上個世紀末馬刺隊大衛羅賓生（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）的冠軍組合，以及火箭隊1980年代的歐拉朱萬（Hakim Olajuwon）、辛普森（Ralph Sampson）。