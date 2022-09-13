苗栗縣今天13日新增新冠肺炎本土確診1156例，其中男性520人、女性636人，年齡分布1歲以下至97歲，單日確診人數為6月23日1167人後新高。

衛生局指出，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例12萬4074人，人口占比確診率達23.18％。因應疫情升溫防疫不鬆懈，請民眾盡速完整接種疫苗降低感染重症風險。

另外，為感謝疫情期間，第一線醫療人員及團體為防疫付出的辛勞，衛生局16日將舉辦室舉辦「齊心防疫 有您真好」防疫有功人員頒獎典禮，頒發130個團體或個人獎項給勞苦功高的「防疫英雄」們。

縣長徐耀昌表示，從去年5月到7月間疫情大爆發，讓縣內防疫醫療體系，一度陷入重大考驗，幸好這段期間，各界合作齊心抗疫協助縣府防疫。

徐耀昌說，2年多來推動多項重要防疫措施，包括啟動「多箭齊發分流」接種新冠疫苗策略，提升鄉親病毒防護力；因應今年本土疫情升溫，藉由醫療院所合作推動分流收治、視訊醫療、居家照護等來建構完善的防疫安全網。

在疫情社區化過程，也配合縣府滾動式調整各項快篩、就醫得來速等服務政策，滿足確診者需求，經所有的防疫夥伴的努力下，防疫成果有目共睹。

另外，也將頒發禮劵感謝防疫期間辛勞付出的各衛生所同仁，在疫情期間都能秉持同理心，用專業、熱忱的服務迅速及時應變，貫徹各項防疫及疫苗施打措施，創造堅實安定的力量；也感謝縣民主動配合政府防疫措施，一同守護苗栗，使苗栗平安度過疫情。