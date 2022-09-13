疫苗爭議再起，究竟政府是否有意卡民間採購疫苗，儼然成為台北市長選戰攻防焦點，衛福部前部長、民進黨候選人陳時中罕見動怒稱：「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗」。對此，臉書粉專《工程師看政治》今（13）日就分享了自己的朋友「從沒有顏色，到被洗成蔡英文的忠實信徒」，更急喊「年底選戰將近，國家各式危機迫在眼前，我們能救多少就盡量救」。

臉書粉專《工程師看政治》指出，他的朋友圈很多人不見得有多關心政治，但不過「短短幾年時間，幾次事件操作下來，就全面而且快速的綠化，都是電光石火之間就發生的事」；更舉例一位朋友，在專業領域極度聰明、極度有判斷力，「但他從沒有顏色，到被洗成蔡英文的忠實信徒，只花了短短一兩個月的時間，現在在他面前已經不能說蔡英文壞話，他會相信林智堅論文抄襲，但絕不會懷疑明擺著說謊的蔡英文，數不到第10根手指，這就是催眠的神奇之處」。

該粉專更指出，最近慈濟慈善事業基金會執行長顏博文揭露去年BNT被阻擋，而柯文哲作為台北巿長，也非常清楚怎麼回事，柯文哲明確表示「無法原諒」這種行為。但在深綠的朋友們之中，「救命的疫苗被阻擋，那麼多人因此間接死亡，也引不起他們的半點在意」，該粉專更直呼「甚至還有人反過來同情陳時中，割喉案人人咬牙切齒，擋疫苗反而有兩三成人支持，蔡英文甚至還有5成支持度，實在不可思議」，這讓該粉專直言「走出台灣，不知道哪裡還看得到這種場景」。

該粉專也提及，每個人每天大約都只有20分鐘的時間可以關心政治，僅有的這幾分鐘，多半又是被固定的新聞台包圍，電子媒體多數也在控制之中，「再加上，不是每個人都能記得那麼多事，在政治上，會思考的人真的也沒有那麼多，謊言遠比真相更容易傳播，演技比政績更能擄獲人心，人有定見之後，就不容易再從思想牢籠跳脫」。

該粉專坦言「在謊言、演技、媒體包圍、自我封閉的情況下，也難怪陳時中、蔡英文的鬼話會騙到那麼多人，身在夢裡的人，如何去懷疑自己是在作夢？」該粉專強調，「要救回被詐騙的人，方法也是一樣，要讓正確資訊成為主流，多數人是跟著主流走的，主流改變，他們就會跟著改變」，最後該粉專說，「不要放棄，不要小看自己的力量，年底選戰將近，國家各式危機迫在眼前，能救多少就盡量救」。