年底台北市長選戰激烈，由於民進黨台北市長參選人陳時中曾任衛福部長，疫苗議題再度成為政治攻防焦點，陳時中今天（14日）表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安2年前曾開記者會為國產疫苗困境發聲，但2年後卻將發展疫苗的獎勵說成是圖利，前後差很多。

陳時中今天在木柵聖母宮參香、拜訪木柵市場表示，蔣萬安2年前曾為國產疫苗發展困境開記者會發聲，陳時中提到，蔣萬安當初稱實驗人數過多、獎勵不足，對於國產疫苗可能在發展上會受限，沒想到2年後卻將發展疫苗的獎勵說成是圖利，前後差很多。

陳時中說，國民黨若是要培養蔣萬安，應該要讓蔣萬安在立法院多待幾個委員會，這樣歷練才有幫助，畢竟蔣萬安沒有行政經驗，市民也會擔憂。

提到疫苗採購經驗，陳時中也透露，在擔任疫情指揮中心指揮官時，曾有國際掮客向指揮中心兜售疫苗，但最後都因為資格問題沒有談成功，事實也證明國際上確實有很多掮客在行騙。

陳時中指出，採購疫苗是專業，為了讓人民打到安全有效的疫苗，政府有專業機構在負責把關，他強調醫藥問題都是專業考量，並沒有以抗中保台的想法採購疫苗。