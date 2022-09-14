台灣世界新聞傳播協會今天公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市是全台唯一大滿貫縣市，在11個施政面向裡，拿到7金4銀佳績，嘉義市長黃敏惠說非常感動！強調這分榮耀是團隊與市民努力來的，也證明嘉義市不斷在進步、自我超越。

嘉義市今年獲得金獎的項目包括治安狀況、環境保護、醫療衛生、教育品質、藝術文化、防疫表現以及幸福感，觀光旅遊、經濟發展、交通狀況及社會福利項目獲銀獎，其中幸福感調查高達90.8％，不論排名或分數都比去年成長許多，醫療衛生也拿到92.3％超高滿意度。

「非常感動能得到金獎肯定！」，黃敏惠說，台灣世界新聞傳播協會的全國縣市施政滿意度調查已進行4年，每1年都是考驗，也讓縣市政府有所依循，這是政府施政用心，人民有感的滿意度調查，逐年增加的項目中，嘉義市是今年全台縣市唯一一個大滿貫，在11個面向裡，我們拿到7金4銀。

黃敏惠說，這分榮耀是所有市民努力來的，透過擦亮嘉義市的招牌，讓大家看到嘉義市不斷在進步、不斷自我超越，雖然嘉義市受限幅員、受限人口，但始終是非常努力的城市，在所有團隊用心、努力下，幸福指數不斷增加，施政表現讓人民有感，我非常感動。