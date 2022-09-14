在日本擁有高人氣的「七星米」，其名稱源於北海道的夜晚，可見滿天耀眼閃亮的星星，當地空氣純淨、土壤肥沃，稻穗飽滿。摩斯漢堡看好七星米能擄獲饕客味蕾，秋季推出「北海道七星米」新品，讓消費者不必出國就能品嘗好味道。

摩斯漢堡此次推出的「鮭魚天婦羅珍珠堡」及「明太子可樂餅珍珠堡」，採用北海道連續12年榮獲日本穀物檢定協會評選最高榮譽「特A級」的七星米，於16日至10月31日限量販售。「鮭魚天婦羅珍珠堡」125元，嚴選來自北海道的鮮嫩秋鮭，切塊後搭配洋蔥、胡蘿蔔、四季豆以及手工製成鮭魚天婦羅，淋上以柴魚昆布醬油為基底，加入台灣黃金蜜桔熬製的天丼醬，層次豐富。

「明太子可樂餅珍珠堡」105元，是以北海道綿密馬鈴薯及牛奶，再加洋蔥和日本九州福岡名產「辛子明太子」所製成；明太子起司可樂餅搭配爽脆高麗菜絲，層層堆疊在七星米米漢堡上，以特調日式辛口豬排醬提味，引出明太子起司可樂餅的精髓。

配合期間限定北海道七星米漢堡推廣活動，摩斯漢堡「2022米漢堡達人抽獎活動」自16日正式開跑，凡消費者購買任一米漢堡，可憑發票登錄參加抽獎，或使用註冊會員的摩斯卡消費任一米漢堡、免登錄發票，即自動享抽獎機會，活動至10月31日截止，有3名幸運兒可獲得一年份米漢堡、10名幸運兒將可獲摩斯金點50點。另外，消費北海道米系列商品「鮭魚天婦羅珍珠堡」或「明太子可樂餅珍珠堡」，可再加碼抽北海道雙人來回機票（價值5萬元）。

此外，16日至10月16日，凡購買樂活牛肉堡、樂活嫩雞沙拉或大份黃金夯地瓜任一指定商品，加價29元即可再享受一杯中杯摩斯咖啡。喜歡醇厚牛乳風味的咖啡愛好者，可另加20元升級為「拿鐵咖啡」或「卡布奇諾」。眼看教師節將至，凡28日當日，持教師證或全教總會員卡到全台門市消費，即享結帳金額9折。