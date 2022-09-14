日經周三收跌。美國八月通膨數據表現令人失望，美股隔夜全面潰敗，進一步拖累亞洲股市特別是科技股表現。另外日本央行正準備干預匯市的報導也影響市場情緒。

周三日經225指數最多跌2.95%，收跌796.01點或2.78%，為27818.62點。東證一部指數跌39.11點或1.97%，為1947.46點，為近3個月來最大跌幅。

日經新聞報導，日本央行進行了匯率檢查，顯然是為干預匯市做準備，阻止日圓貶值。

三井住友信託銀行的Masahiro Yamaguchi說，美CPI的報告對股市為一負面的意外消息；未來聯準會加息時，日經可能下探2萬7000點以下。

目前金融市場的定價已經完全反映聯準會第三次加息至少75基點的可能。依據FedWatch，聯準會升息100基點的機率已升到34%。

科技股領跌2.59%。軟銀集團跌4.38%，晶片製造設備供應商東京威力科創跌3.69%。日本一家金融機構的市場參與者表示，日本高價的科技股遭到拋售，似乎與隔夜美股下挫表現有關。

高島屋漲0.48%，東日本鐵路升0.23%，全日空升0.1%。投資人預計日本政府即將進一步放寬防疫的入境簽證限制，帶動旅遊相關股票上漲。